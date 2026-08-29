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भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुलाई दिग्गजों की बैठक: 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान; क्या है योजना?

Sat, 29 Aug 2026 10:06 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 29 Aug 2026 10:06 PM IST
सार

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी सात राज्यों के विधानसभा चुनावों और युवा आउटरीच की रणनीति को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। 17 सितंबर से शुरू होने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' के जरिए पार्टी 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी और 'सेवा सेतु' शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी। 
 

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bjp chief nitin nabin chairs meeting youth outreach assembly poll preparations
नितिन नवीन, भाजपा अध्यक्ष - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी  के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं और रणनीतिकारों के साथ एक बेहद अहम और बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा युवाओं से जुड़ने के लिए विशेष 'युवा आउटरीच प्लान' तैयार करना और उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा गुजरात समेत सात राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठक में देशभर से 40 से अधिक प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया था।
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दिग्गजों की मौजूदगी और युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्षों का जमावड़ा
बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव-नियुक्त अध्यक्ष हेमांग जोशी के साथ-साथ युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन और तेजस्वी सूर्या विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे दिग्गजों ने चर्चा में हिस्सा लिया।
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17 सितंबर से शुरू होगा 'सेवा संकल्प अभियान'
यह बैठक आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले एक महीने लंबे 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। 22 अगस्त को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में तय हुई इस रणनीति के तहत युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित समाज के हर वर्ग तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी।
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आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान और 'सेवा सेतु'
अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 'आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ सम्मान' कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर 15 दिवसीय 'सेवा सेतु अभियान' शिविर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए आम जनता को आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने में मदद की जाएगी।

नेशनल इनोवेशन चैलेंज और सोशल मीडिया अभियान
युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा एक 'नेशनल इनोवेशन चैलेंज' आयोजित करेगी। साथ ही 'सेवा में मेरा योगदान' अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को सफाई अभियान और वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवाओं को इन गतिविधियों की रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
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