भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुलाई दिग्गजों की बैठक: 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान; क्या है योजना?

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बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव-नियुक्त अध्यक्ष हेमांग जोशी के साथ-साथ युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन और तेजस्वी सूर्या विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जैसे दिग्गजों ने चर्चा में हिस्सा लिया।यह बैठक आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले एक महीने लंबे 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। 22 अगस्त को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में तय हुई इस रणनीति के तहत युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित समाज के हर वर्ग तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी।अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 'आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ सम्मान' कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर 15 दिवसीय 'सेवा सेतु अभियान' शिविर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए आम जनता को आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने में मदद की जाएगी।युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा एक 'नेशनल इनोवेशन चैलेंज' आयोजित करेगी। साथ ही 'सेवा में मेरा योगदान' अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को सफाई अभियान और वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवाओं को इन गतिविधियों की रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।