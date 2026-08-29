चीन की चुप्पी पर सवाल?: ग्लेशियर टूटने से अचानक आई बाढ़ तक, आपदा पर तिब्बत ने बीजिंग पर क्या-क्या लगाए आरोप?

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तिब्बत और नेपाल के कई गांवों में आई विनाशकारी बाढ़ ने यह चेतावनी दी है कि प्रकृति राजनीति का इंतजार नहीं करती। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारियों ने हिमस्खलन की खबरों को दबाने की कोशिश की, लेकिन ग्लेशियर के गर्जन, धरती के कंपन और नीचे की ओर बहते बाढ़ के पानी ने इस आपदा की भयावहता को उजागर कर दिया, जिसे सेंसरशिप के जरिए छिपाया नहीं जा सकता।