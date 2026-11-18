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देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डाले तो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत के आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े होने की बात कही। उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं को लेकर चिंता जताई। वहीं, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में संसद के आगामी सत्र को लेकर फैसला होना है। सवाल है कि दिसंबर में शीतकालीन सत्र बुलाया जाएगा या मानसून सत्र का विस्तार होगा? अमेरिका में एक सप्ताह के भीतर कई तकनीकी गड़बड़ियों ने सरकारी और निजी सेवाओं को प्रभावित किया। एनएसए का गोपनीय नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म बाधित हुए। विमानन सेवाओं में खराबी से करीब 10 हजार उड़ानों पर असर पड़ा। उधर, अमेरिका ने बहरीन में अपने सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले के जवाब में होर्मुज के पास क्यूशम द्वीप पर आईआरजीसी के मिसाइल ठिकाने को निशाना बनाया। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। तकनीकी और कारोबारी खबरों में एनवीडिया के चेयरमैन ने जेनसन हुआंग की सीईओ पद पर वापसी की संभावना खारिज कर दी। भारत में एनएचएआई ने बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर अलर्ट और जुर्माना भेजने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। वहीं, दिल्ली से हरिद्वार-ऋषिकेश तक नमो भारत कॉरिडोर का प्राथमिक सर्वे शुरू हुआ है। इससे करीब 250 किलोमीटर का सफर ढाई घंटे में पूरा करने की योजना है। वहीं, खेल जगत की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल से संन्यास के बाद पहली पोस्ट ने प्रशंसकों को भावुक किया। वहीं, दिवंगत अभिनेत्री निम्मी की संपत्ति हड़पने के आरोप में उनके केयरटेकर को गिरफ्तार किया गया है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस दौरा पूरा कर दिल्ली लौटे। मनीला में क्वाड बैठक के दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की एकतरफा कार्रवाई और दबाव बनाने की कोशिशों पर चिंता जताई गई। आइए, विस्तार से सभी खबरों को पढ़ते हैं...