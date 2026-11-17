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आरोप है कि शेख ने निम्मी के दो फ्लैट अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने निम्मी के नाम पर बैंक में जमा 1.8 करोड़ रुपये की एफडी को भी समय से पहले भुनाकर रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर ली। इसके अलावा, निम्मी के करोड़ों रुपये के सोने के आभूषण भी गायब होने का मामला सामने आया है।पुलिस ने 11 नवंबर को असरार इकबाल शेख के खिलाफ निम्मी के हस्ताक्षर जाली बनाने, उनकी मौत के बाद उनके नाम पर जमा एफडी को समय से पहले बंद कराने और सोने के आभूषण चुराने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को इस मामले में दो बैंकों के कुछ अधिकारियों की भूमिका पर भी शक है।जांच की जा रही है कि आखिर बैंकिंग नियमों को ताक पर रखकर शेख ने निम्मी की मौत के बाद उनके नाम पर मौजूद एफडी कैसे बंद कराई और इसके लिए उसकी मदद किसने की थी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि एफडी से निकाली गई रकम और चुराए गए सोने के आभूषण कहां हैं, ताकि उन्हें बरामद किया जा सके।पुलिस के मुताबिक, इस धोखाधड़ी की शुरुआत दिसंबर 2020 में हुई थी, जब निम्मी के बेटे की तरह रहने वाले अली सैयद परवेज की ब्रिटेन में मौत हो गई थी। निम्मी उन्हें अपना बेटा मानती थीं। परवेज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ब्रिटेन में रहते थे और निम्मी ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले अपनी संपत्ति उनके नाम वसीयत कर दी थी।पुलिस का आरोप है कि परवेज की मौत के बाद शेख ने निम्मी की संपत्ति और बैंक में जमा रकम पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने 2021 से 2023 के बीच पांच अलग-अलग किस्तों में एफडी की रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर ली, जिनकी कुल रकम करीब 1.8 करोड़ रुपये बताई गई है।निम्मी के पास सांताक्रूज पश्चिम में जुहू तारा रोड स्थित नेहा अपार्टमेंट में दो फ्लैट थे। करीब 1,400 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले इन दोनों फ्लैटों की कीमत सात करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इस मामले में धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ, जब शेख ने पिछले साल निम्मी के भतीजे और मुंबई सेंट्रल के कारोबारी मोहम्मद यूनुस दुरानी से संपर्क किया और उन्हें फ्लैट बेचने से मिलने वाली रकम में हिस्सा देने की पेशकश की।दुरानी को इस संपत्ति के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए ब्रिटेन में रहने वाली परवेज की पत्नी से पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई थी। शेख की ओर से फ्लैट बेचने की पेशकश के बाद दुरानी को शक हुआ और उन्होंने इसकी जांच-पड़ताल शुरू की। इसके बाद दुरानी ने पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर फ्लैटों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की, जिससे शेख की योजना सफल नहीं हो सकी और निम्मी के दोनों फ्लैटों को बेचने की कोशिश रुक गई।दुरानी ने मीडिया को बताया कि उन्हें शक है कि बैंक के कुछ अधिकारियों ने शेख की मदद की होगी। उनका कहना है कि निम्मी और परवेज की मौत की जानकारी बैंक अधिकारियों को नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। एफडी के प्रमाणपत्र निम्मी के नाम पर थे और परवेज उनके नॉमिनी थे। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों की मौत के बाद बिना किसी कानूनी वारिस या लाभार्थी को सामने लाए एफडी कैसे बंद कर दी गई और उसकी रकम शेख के खातों में कैसे पहुंच गई।पुलिस इसी पहलू की जांच कर रही है कि एफडी बंद कराने और रकम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में बैंक के स्तर पर नियमों का पालन हुआ था या नहीं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि शेख ने निम्मी के हस्ताक्षर कैसे जाली बनाए और बैंक में किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।