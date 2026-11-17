{"_id":"6afc7a44b733d9c47b0f9115","slug":"ms-dhoni-first-reaction-after-retirement-from-ipl-see-social-media-post-2026-11-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'फैंस ने मुझे गलत साबित कर दिया': आईपीएल से संन्यास के बाद धोनी की पहली पोस्ट, मुकेश के गाने से किया भावुक","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

आईपीएल से संन्यास के बाद एमएस धोनी ने अपनी पहली सोशल मीडिया पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने मुकेश के मशहूर गाने 'पल दो पल का शायर हूं' के साथ अपने क्रिकेट करियर की तस्वीरों का कोलाज पोस्ट किया।

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धोनी ने अपनी इस पोस्ट में मशहूर गायक मुकेश के सदाबहार गाने 'पल दो पल का शायर हूं' का इस्तेमाल किया है। इसके साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अपने खेल के दिनों की तस्वीरों का एक खास कोलाज भी साझा किया। उनकी इस पोस्ट में पुराने दिनों की यादों के साथ एक खास संदेश भी छिपा हुआ है। विज्ञापन महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास का एलान कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से आईपीएल 2027 के लिए रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची जारी किए जाने के बाद यह खबर सामने आई। धोनी ने फ्रेंचाइजी को चुपचाप अपने फैसले की जानकारी दी थी और उनसे अपना नाम रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल करने को कहा था। अब आईपीएल से संन्यास के बाद धोनी की पहली सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आ गई है, जिसने फैंस को एक बार फिर भावुक कर दिया है।

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धोनी ने पोस्ट में क्या लिखा?

आईपीएल से संन्यास के बाद अपनी पहली पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा, "फैंस ने मुझे गलत साबित कर दिया। इसे स्वीकार करने के लिए इससे बेहतर कोई गाना नहीं हो सकता था। शायद इसके दो वर्जन बनाए गए थे, ताकि मैं गलती कर सकूं और फिर उसे स्वीकार कर सकूं।"



धोनी का यह संदेश उनके पुराने अंतरराष्ट्रीय संन्यास वाले पोस्ट की याद दिलाता है। दरअसल, जब उन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, तब भी उन्होंने मुकेश के इसी गाने 'पल दो पल का शायर हूं' का इस्तेमाल किया था। उस समय भी उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की तस्वीरों के साथ यह गाना साझा किया था।

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19 साल का आईपीएल करियर हुआ समाप्त

महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल करियर करीब 19 साल तक चला। 45 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने इस दौरान कुल 278 मुकाबले खेले और 38.30 की औसत से 5,439 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 137.45 का रहा। इस दौरान धोनी के बल्ले से 24 अर्धशतक निकले, जबकि उन्होंने 264 छक्के भी लगाए।



धोनी ने अपने आईपीएल करियर का ज्यादातर हिस्सा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताया। हालांकि, चेन्नई पर दो साल का प्रतिबंध लगने के कारण वह 2016 और 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट की ओर से खेले थे। इसके बाद 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई और धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम को उसी साल आईपीएल चैंपियन बना दिया।

सीएसके के मेंटॉर की भूमिका में नजर आएंगे धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2027 के लिए जारी अपनी रिटेंशन लिस्ट में एमएस धोनी का नाम शामिल नहीं किया है। फ्रेंचाइजी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उन्हें टीम के मेंटॉर के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। सीएसके की मालिक रूपा गुरुनाथ ने बताया कि धोनी ने खुद फ्रेंचाइजी को अपने फैसले की जानकारी दी थी और उन्हें रिलीज करने के लिए कहा था। इस तरह धोनी का बतौर खिलाड़ी 19 साल का आईपीएल सफर समाप्त हो गया है। हालांकि, वह अब मेंटॉर की भूमिका में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े रहेंगे।