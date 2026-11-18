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पिछले सप्ताह अचानक पद छोड़ने के बाद जेनसन हुआंग का यह पहला सार्वजनिक बयान था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और देश के हित में है तो वह इस जिम्मेदारी को दोबारा संभालने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे।हुआंग ने अपनी निजी जिंदगी में हुई गलतियों को गंभीर बताते हुए स्वीकार किया कि उनसे बड़ी चूक हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी को लेकर कर्मचारियों, निवेशकों, कारोबारी साझेदारों और ग्राहकों की ओर से उन्हें काफी समर्थन मिला है।एनवीडिया के पूर्व सीईओ ने कहा कि वह एनवीडिया में तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी गंभीर गलतियां कीं। इन गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने की बात कही।हुआंग की वापसी की मांग करने वालों में टेक उद्योग की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने भी उनकी वापसी का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोमवार को कहा था कि हुआंग ने अपनी गलती से बड़ा सबक सीखा है और अगर उन्हें दोबारा जिम्मेदारी मिलती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।हुआंग ने पिछले सप्ताह एनवीडिया से इस्तीफा दिया था। रिपोर्टों के मुताबिक, यह फैसला उनके कथित विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद लिया गया। इनमें चीन की खुफिया एजेंसी से कथित संबंध रखने वाली एक कारोबारी महिला और कंपनी में उनके अधीन काम करने वाली एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने आया था।मंगलवार को जारी तीसरी तिमाही के नतीजों में एनवीडिया ने हुआंग के पद छोड़ने या उनकी संभावित वापसी का कोई जिक्र नहीं किया। विवाद के बावजूद कंपनी ने वॉल स्ट्रीट के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया। अगस्त से अक्तूबर की तिमाही में एनवीडिया का राजस्व 116 अरब डॉलर से अधिक रहा, जो एक साल पहले की तुलना में दोगुना है। कंपनी ने प्रति शेयर 2.70 डॉलर का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि बाजार का अनुमान 2.48 डॉलर था।कंपनी के डेटा सेंटर कारोबार का राजस्व दोगुने से अधिक बढ़कर 107.6 अरब डॉलर पहुंच गया। एनवीडिया ने जनवरी में समाप्त होने वाली मौजूदा तिमाही के लिए 130 अरब डॉलर के राजस्व का अनुमान भी जताया है। यह वॉल स्ट्रीट के अनुमान से अधिक है। एनवीडिया की मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया गया है। नतीजों के बाद पहली बार वह कंपनी की कमाई को लेकर निवेशकों और विश्लेषकों से बातचीत करने वाली थीं।जेनसन हुआंग की वापसी की मांग को लेकर पिछले सप्ताह शुरू की गई 'स्टैंड विद जेनसन' याचिका को समर्थन मिल रहा है। इस पर एनवीडिया के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों, निवेशकों तथा सिलिकॉन वैली से जुड़े लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। याचिका में बोर्ड से अपील की गई है कि स्वतंत्र जांच जारी रहने के दौरान हुआंग को वापस लाया जाए या फिर उनके पद छोड़ने के फैसले के पक्ष में ठोस सबूत सामने रखे जाएं।याचिका के आयोजकों ने खुले पत्र में कहा कि उन्हें चिंता है कि हुआंग को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पद से हटाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि विवाद के केंद्र में रही महिला के जासूस होने के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत उन्हें नहीं दिखाया गया है।इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के प्रमुख सांसदों ने मंगलवार को बताया कि जेनसन हुआंग ने कांग्रेस की समितियों के सामने पूछताछ के लिए स्वेच्छा से पेश होने पर सहमति जताई है। हुआंग एक दिसंबर को कांग्रेस की समितियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। इसके अगले दिन दो दिसंबर को कंपनी के जनरल काउंसल टिम टेटर की बारी होगी।चीन और खुफिया मामलों की निगरानी करने वाली प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के अध्यक्षों ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित उल्लंघन में हुआंग और एनवीडिया की क्या भूमिका रही है। सांसदों ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को यह जवाब मिलना चाहिए कि चीन से जुड़े पक्षों तक कंपनी की अत्याधुनिक चिप कैसे पहुंचीं और इस विवाद में कथित चीनी खुफिया संपर्क रखने वाली महिला की क्या भूमिका थी।विवाद के बाद एनवीडिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए बोर्ड की एक नई समिति बनाने की घोषणा की है। कंपनी के मुताबिक, उसकी अत्याधुनिक चिप की मांग क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के क्षेत्र में काफी अधिक है। ये चिप कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, चीन को इन चिप की बिक्री पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं।राष्ट्रपति ट्रंप ने एनवीडिया की नई निगरानी समिति बनाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह अच्छा कदम है और एनवीडिया एक शानदार कंपनी है।