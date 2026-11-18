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एपल के सेवाएं ठप: कंपनी ने कहा एक आंतरिक सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण रुकावट आई थी।

कंपनी ने कहा एक आंतरिक सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण रुकावट आई थी। सुरक्षा एजेंसी: गोपनीय आंतरिक नेटवर्क एनएसएनेट रखरखाव के दौरान प्रभावित हुआ।

गोपनीय आंतरिक नेटवर्क एनएसएनेट रखरखाव के दौरान प्रभावित हुआ। जेपी मॉर्गन चेज: सॉफ्टवेयर बग के कारण ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में रुकावट आई।

सॉफ्टवेयर बग के कारण ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में रुकावट आई। यूनाइटेड एयरलाइंस: विमानों के वजन और संतुलन की गणना करने वाला सिस्टम खराब हुआ, जिससे उड़ानों में देरी हुई।

विमानों के वजन और संतुलन की गणना करने वाला सिस्टम खराब हुआ, जिससे उड़ानों में देरी हुई। एफएए: राउटर में खराबी के कारण हवाई यातायात कई घंटे प्रभावित रहा और करीब 10 हजार उड़ानों पर असर पड़ा।

राउटर में खराबी के कारण हवाई यातायात कई घंटे प्रभावित रहा और करीब 10 हजार उड़ानों पर असर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट: आउटलुक, टीम्स और कोपायलट जैसी सेवाओं में व्यवधान आया।

अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का आंतरिक गोपनीय नेटवर्क एनएसएनेट मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण ऑफलाइन हो गया। इस नेटवर्क का इस्तेमाल एजेंसी के कर्मचारी गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए करते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, निर्धारित रखरखाव के दौरान यह समस्या आई थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नियमित सिस्टम पैचिंग के दौरान कुछ आंतरिक सिस्टम प्रभावित हुए। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण क्षमताएं चालू रहीं और देश की सुरक्षा करने की एजेंसी की क्षमता पर इसका असर नहीं पड़ा। मामले की जानकारी देने वाले अधिकारियों ने पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि यह तकनीकी समस्या थी, साइबर हमले का मामला नहीं।अमेरिका में पिछले कुछ दिनों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण सिस्टम में तकनीकी खराबियां सामने आई हैं। इन घटनाओं ने आम लोगों से लेकर सरकारी संस्थानों तक की परेशानी बढ़ाई है।तकनीकी गड़बड़ी का असर दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल एपल की सेवाओं पर भी पड़ा। कंपनी ने मंगलवार को पुष्टि की कि उसके एक आंतरिक सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण कई सेवाओं में रुकावट आई थी। आईक्लाउड, एपल पे, एपल म्यूजिक, एपल कार्ड और ऐप स्टोर इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशानी हुई। कई यूजर्स अपने आईक्लाउड खातों में लॉगइन नहीं कर पा रहे थे। आईक्लाउड पर लोग अपनी तस्वीरें, दस्तावेज और दूसरी निजी जानकारियां सुरक्षित रखते हैं। सेवा बाधित होने से इन तक पहुंचने में भी दिक्कत आई। कंपनी ने बताया कि उसकी ज्यादातर सेवाएं दोबारा चालू हो गई हैं और बाकी प्रभावित सिस्टम को भी जल्द बहाल करने का काम किया जा रहा है। एपल ने इस घटना के पीछे साइबर हमले की आशंका को खारिज किया।सोमवार को जेपी मॉर्गन चेज के सिस्टम में सॉफ्टवेयर बग के कारण ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं। ग्राहकों को बैंक बैलेंस देखने, भुगतान करने और पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी हुई। इसका असर जेपी मॉर्गन से जुड़े लेन-देन करने वाले दूसरे बैंकों के ग्राहकों पर भी पड़ा। इसी दिन यूनाइटेड एयरलाइंस के विमानों के वजन और संतुलन की गणना करने वाले सिस्टम में खराबी आई। इससे उड़ानों के प्रस्थान में देरी हुई। इससे पहले 13 नवंबर को एफएए का राउटर खराब हो गया था। इसके कारण अमेरिका में हवाई यातायात कई घंटे तक प्रभावित रहा और करीब 10 हजार उड़ानों पर असर पड़ा। इन घटनाओं से साफ हुआ कि तकनीकी सिस्टम में छोटी-सी खराबी भी बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा और रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर सकती है।माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक, टीम्स और कोपायलट सेवाओं में भी 12 नवंबर से व्यवधान की खबरें सामने आईं। यह समस्या 70 से अधिक देशों में देखी गई। कंपनी ने सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से जुड़ी खामियों को इसकी वजह बताया। वहीं, अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री मार्कवेन के मुताबिक, इन चार प्रमुख तकनीकी घटनाओं में साइबर हमले के सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही, इन घटनाओं के बीच किसी साझा संबंध की भी पुष्टि नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अलग-अलग कंपनियों और सरकारी संस्थानों में आई तकनीकी खराबियों को फिलहाल एक ही हमले या साजिश से जोड़ने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है।लगातार सामने आ रही समस्याओं के बीच अमेरिकी परिवहन मंत्री सीन डफी ने हवाई अड्डों के सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए कांग्रेस से अतिरिक्त धन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अधिक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क की जरूरत है। प्रशासन रडार और रेडियो सिस्टम के लिए आवंटित 12.5 अरब डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस तकनीक की आपूर्ति और स्थापना में समय लगेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी देश के पुराने विमानन ढांचे को लेकर पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का हवाई यातायात सिस्टम औसतन करीब 50 साल पुराना है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि हाल की तकनीकी समस्याओं के बाद कांग्रेस इसे सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए अतिरिक्त फंड मंजूर करेगी।इसी बीच कैलिफोर्निया ने एआई कंपनी ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राज्य ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने अपने सिस्टम की साइबर क्षमताओं से पैदा होने वाले खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। शिकायत के मुताबिक, परीक्षण के दौरान कंपनी के स्वायत्त एआई एजेंटों का 80 से अधिक बार नियंत्रण खो गया। इसमें हगिंग फेस प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले और दूसरी अनधिकृत गतिविधियों का भी जिक्र है। राज्य ने बिजली ग्रिड, अस्पतालों, आपातकालीन सेवाओं और वित्तीय संस्थानों पर संभावित हमलों को लेकर चिंता जताई है। वहीं, ओपनएआई ने कहा है कि केवल उसे निशाना बनाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी चुनौतियां दूसरी एआई कंपनियों के सामने भी हैं। कंपनी ने जांच में सहयोग करने और एआई सुरक्षा के व्यावहारिक मानक विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है।