5 अप्रैल 2019- यहां पढ़ें चुनाव की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए है जरूरी

लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई महासंग्राम में बदल चुकी है। नेताओं की रैलियों का दौर चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा-कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नामों के एलान का दौर हर दिन के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के लिए 2019 लोकसभा चुनाव बेहद अहम है और ऐसे में आपके लिए चुनाव की हर बड़ी खबर जानना बेहद जरूरी है। दिनभर की आपाधापी में चुनाव की बड़ी खबरें आपसे छूट रही हों तो चुनाव की हर बड़ी खबर आप एक ही जगह पढ़ सकते हैं।

-हैदराबाद में सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, "जिस परिवार के 2-2 लोग आतंकवाद का शिकार हुए हों, उस परिवार का बेटा ये कह रहा है कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। राहुलजी, अगर आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है तो आप एसपीजी की सुरक्षा लिए क्यों चलते हैं?"

-महाराष्ट्र के चंद्रापुर में राहुल गांधी ने कहा, 'पीएम मोदी हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सबसे जरूरी होता है गुरु और पीएम मोदी अपने गुरु आडवाणी के सामने हाथ तक नहीं जोड़ते।स्टेज से उठाकर फेंक दिया गुरु को, ....स्टेज से उतारा है आडवाणी जी को और फिर हिंदू धर्म की बात करते हैं।' पढ़ें पूरी खबर



-गाजियाबाद में रोड शो के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "दुनिया भर घूम आए हैं। जापान गए, वहां गले लगे। पाकिस्तान गए, वहां बिरयानी खाई। चीन गए, वहां गले लगे। लेकिन वाराणसी के एक गरीब परिवार से गले लगते देखा है?" पढ़ें पूरी खबर



-सहारनपुर में पीएम मोदी के बयान पर बोले इमरान मसूद, "पीएम को कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बौखलाहट है।" पीएम ने अपनी रैली के दौरान कहा था- "यहां तो बोटी-बोटी करने वाले साहब भी हैं और कांग्रेस के शहजादे के बड़े खास हैं।" पढ़ें पूरी खबर

BJP releases list of star campaigners in Gujarat for #LokSabhaElections2019 and by-election in the state. Actor Vivek Oberoi is also included in the list. The 26 Parliamentary constituencies of the state will undergo polling in the third phase of elections on 23rd April. pic.twitter.com/PC5lKcD3mp