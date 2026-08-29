Maharashtra: नासिक में कुंभ की तैयारियां, जनता को असुविधा पर CM ने जताया खेद; मुंबई में पांच बीएलओ निलंबित

कुंभ के लिए साधुग्राम बनेगा, जमीन स्थायी रूप से खरीदी जाएगी।

जमीन खरीदने पर करीब 2,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इस जमीन का इस्तेमाल भविष्य के कुंभ मेलों में भी किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों को लेकर आलोचना से नहीं डरने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं जनहित में और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। फडणवीस ने सिंहस्थ महाकुंभ भक्ति संगम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सिम्हस्थ सहायता समिति की वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च किया।नवी मुंबई की फोटोकॉपी की दुकान से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े 3,400 गणना फॉर्म मिलने के बाद पांच बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद शिवसेना (उद्धव) और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने खारघर की एक दुकान पर व्यक्ति को घेर लिया, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह भाजपा की युवा शाखा का पदाधिकारी है और वहां एसआईआर फॉर्म की फोटोकॉपी करवा रहा था। पनवेल के एक भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि मतदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म निजी फोटोकॉपी सेंटर तक कैसे पहुंचे। रायगढ़ के कलेक्टर किशन जावले ने बताया कि पनवेल क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़े फॉर्म दुकान पर मिलने के बाद सुरज पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।