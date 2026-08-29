Maharashtra: नासिक में कुंभ की तैयारियां, जनता को असुविधा पर CM ने जताया खेद; मुंबई में पांच बीएलओ निलंबित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 29 Aug 2026 09:06 AM IST
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को माना कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर में 2027-28 के कुंभ मेले की तैयारियों से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि कई काम एक साथ शुरू होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फडणवीस ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को लोगों की नाराजगी और आलोचना झेलनी पड़ रही है। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि काम पूरा होने के बाद लोग इन परियोजनाओं की सराहना करेंगे।
मुंबई में फोटोकॉपी की दुकान से 3,400 मतदाता सूची फॉर्म बरामद, पांच बीएलओ निलंबित
नवी मुंबई की फोटोकॉपी की दुकान से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े 3,400 गणना फॉर्म मिलने के बाद पांच बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद शिवसेना (उद्धव) और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने खारघर की एक दुकान पर व्यक्ति को घेर लिया, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह भाजपा की युवा शाखा का पदाधिकारी है और वहां एसआईआर फॉर्म की फोटोकॉपी करवा रहा था। पनवेल के एक भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि मतदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म निजी फोटोकॉपी सेंटर तक कैसे पहुंचे। रायगढ़ के कलेक्टर किशन जावले ने बताया कि पनवेल क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़े फॉर्म दुकान पर मिलने के बाद सुरज पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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- कुंभ के लिए साधुग्राम बनेगा, जमीन स्थायी रूप से खरीदी जाएगी।
- जमीन खरीदने पर करीब 2,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इस जमीन का इस्तेमाल भविष्य के कुंभ मेलों में भी किया जाएगा।
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मुंबई में फोटोकॉपी की दुकान से 3,400 मतदाता सूची फॉर्म बरामद, पांच बीएलओ निलंबित
नवी मुंबई की फोटोकॉपी की दुकान से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े 3,400 गणना फॉर्म मिलने के बाद पांच बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद शिवसेना (उद्धव) और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने खारघर की एक दुकान पर व्यक्ति को घेर लिया, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह भाजपा की युवा शाखा का पदाधिकारी है और वहां एसआईआर फॉर्म की फोटोकॉपी करवा रहा था। पनवेल के एक भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि मतदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म निजी फोटोकॉपी सेंटर तक कैसे पहुंचे। रायगढ़ के कलेक्टर किशन जावले ने बताया कि पनवेल क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़े फॉर्म दुकान पर मिलने के बाद सुरज पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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