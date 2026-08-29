आईएसआई रच रहा घाटी को दहलाने की साजिश?

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Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sat, 29 Aug 2026 03:15 PM IST
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पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू-कश्मीर में आतंक का नेटवर्क दोबारा खड़ा करने की साजिश रच रही है... खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, ISI संगठन दोतरफा चाल चल रहा है। एक तरफ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाकर और कश्मीरी पंडितों को धमकी देकर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानि कि PoK में करीब 1,000 आतंकियों को बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार रखा गया है...
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