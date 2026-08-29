एक्सप्लेनर: भारत ने अमेरिका से क्यों खरीदी जैवलिन मिसाइल, खासियत क्या? देश के दुश्मनों के लिए बनेगी बड़ा खतरा

यूक्रेन युद्ध में इस मिसाइल की क्यों हुई चर्चा?

जैवलिन को सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय चर्चा यूक्रेन युद्ध के दौरान मिली। अमेरिका ने 2018 से यूक्रेन को जैवलिन मिसाइलें देना शुरू किया था। रूस के फरवरी 2022 में बड़े सैन्य हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी संख्या में जैवलिन मिसाइलें उपलब्ध कराईं। मार्च 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ऐसे नए सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यूक्रेनी सेना को 2,000 मिसाइलें देने का प्रावधान था।



यूक्रेन में जैवलिन केवल एक हथियार नहीं रही, बल्कि युद्ध के दौरान प्रतिरोध का प्रतीक भी बन गई। 'सेंट जैवलिन' नाम से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और प्रतीक लोकप्रिय हुआ, जिसमें मैरी मैग्डलीन को एफजीएम-148 जैवलिन मिसाइल पकड़े दिखाया गया था।

किन देशों के पास है जैवलिन?

जैवलिन का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, आयरलैंड, जॉर्डन, लिथुआनिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, कतर, सऊदी अरब, ताइवान, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन समेत कई देश करते हैं।



अमेरिका की योजना इसे लंबे समय तक अपने हथियार भंडार में बनाए रखने की है। सीएसआईएस की जानकारी के अनुसार, यह प्रणाली कम से कम 2050 तक अमेरिकी सेना में रहने वाली है।

जैवलिन की कीमत कितनी है?

इसकी कीमत केवल मिसाइल तक सीमित नहीं होती। इसमें प्रक्षेपण इकाई, प्रशिक्षण, रखरखाव, कलपुर्जे और दूसरी सहायता भी शामिल हो सकती है।



सीएसआईएस के अनुसार, पुराने आंकड़ों में एक जैवलिन मिसाइल की औसत कीमत करीब 80 हजार डॉलर थी। अमेरिकी सेना के 2022 के बजट आंकड़ों में खरीदी गई मिसाइलों की औसत इकाई लागत करीब 1,07,500 डॉलर बताई गई थी। हल्की कमान प्रक्षेपण इकाई की अनुमानित कीमत इससे काफी अधिक है।

क्या भारत में भी जैवलिन का होगा उत्पादन?

मौजूदा खरीद भारतीय सेना की तत्काल जरूरत पूरी करने के लिए है, लेकिन भारत और अमेरिका जैवलिन के भारत में सह-उत्पादन की संभावना पर भी काम कर रहे हैं। फरवरी 2025 में जैवलिन बनाने वाली कंपनियों और भारत की सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच भारत में इसके निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता हुआ था। बाद में भारत ने अमेरिका के सामने जैवलिन के सह-उत्पादन का प्रस्ताव भी रखा। अगर यह योजना आगे बढ़ती है तो भारत को जैवलिन के निर्माण से जुड़ी औद्योगिक क्षमता और तकनीकी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा।



भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कई स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां विकसित कर रहा है। इनमें पृथ्वी, अग्नि शृंखला, आकाश, नाग, एमपीएटीजीएम, प्रलय और हेलिना प्रमुख हैं। इसके साथ ही नई पीढ़ी की मिसाइल प्रणालियों पर भी काम जारी है।



इसी कड़ी में जून में रुद्रम-2 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना मिलकर विकसित कर रहे हैं। डीआरडीओ और वायुसेना ने हवाई मंच से इसके सफल उड़ान परीक्षण किए हैं।