Una News: रोड़ा में 3.50 करोड़ से बनेगा वीर सैनिक सामुदायिक भवन

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भवन का निर्माण सैनिकों और पूर्व सैनिकों की राय तथा उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भवन के साथ एक भव्य परिसर विकसित किया जाएगा, जिसमें पार्किंग सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सैनिकों की सलाह के अनुसार यहां सेना में विशिष्ट योगदान देने वाले वीर सैनिकों के नाम अंकित करने, स्मृति पट्टिकाएं लगाने और सैनिक दिवस जैसे आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाएगा।