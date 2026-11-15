Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Students enthralled the audience with cultural performances at the annual function of Balh School.

Una News: बल्ह स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां

Mon, 16 Nov 2026 05:02 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 16 Nov 2026 05:02 AM IST
विज्ञापन
Students enthralled the audience with cultural performances at the annual function of Balh School.
विधायक ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, विकास कार्यों के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
थानाकलां (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बल्ह में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसमें कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
विधायक ने कहा कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। उनका संकल्प कुटलैहड़ को शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श मॉडल बनाना है। इसके लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन, सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर देने की है। उन्होंने शिक्षकों से पढ़ाई के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने विधायक के समक्ष विभिन्न मांगें रखीं। विधायक ने विकास कार्यों के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही स्कूल के दो कमरों, चहारदीवारी और बैडमिंटन कोर्ट की मांगों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी ओर से स्कूल को 11 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed