Una News: जिले में यूरिया की किल्लत, खाद के लिए भटक रहे किसान

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जिले में इस बार करीब 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की फसल तैयार हो रही है। जिन क्षेत्रों में आलू की बिजाई को करीब एक माह पूरा हो चुका है, वहां किसान गुड़ाई का काम शुरू कर चुके हैं। इस दौरान फसल में खाद डालने के लिए यूरिया की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उपलब्धता नहीं होने से किसान परेशान हैं।किसान रविंद्र कुमार, अभिषेक, रजिंद्र सिंह, अजय कुमार, सुखदेव, हरबंस सिंह और योगराज ने बताया कि आलू की फसल के लिए इस समय गुड़ाई के साथ खाद डालना जरूरी है। बाजार और समितियों में यूरिया की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आसानी से खाद नहीं मिल रही। किसानों ने मांग की कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवाए, ताकि फसल के विकास पर असर न पड़े।कृषि विभाग ऊना के उपनिदेशक डॉ. प्रेम ठाकुर ने बताया कि जिले में यूरिया की नई खेप आने की प्रक्रिया चल रही है। करीब 10 दिन में खाद उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने किसानों से अपील की कि जरूरत के अनुसार ही यूरिया का इस्तेमाल करें और उपलब्धता होते ही खाद का वितरण नियमानुसार किया जाएगा।