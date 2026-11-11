Una News: ऊना और अंब जाम से बेहाल, रेंगते रहे वाहन

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चंडीगढ़-ऊना-धर्मशाला मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से सफर की रफ्तार थम गई। हालात ऐसे रहे कि कुछ दूरी तय करने में भी वाहन चालकों को काफी समय लग गया।ऊना शहर में लाल बत्ती चौक से शहीद भगत सिंह चौक तक वाहनों की कतारें लगी रहीं। जाम के कारण वाहन रेंगते हुए आगे बढ़े और करीब 20 से 25 मिनट के अंतराल के बाद यातायात सामान्य गति पकड़ता नजर आया। इससे स्थानीय लोगों, दुकानदारों और लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।अंब मुख्य चौक पर पंजाब, हमीरपुर और चंडीगढ़ की तरफ से आने वाले वाहनों का दबाव अधिक रहा। चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से चौक पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। बसों, निजी वाहनों और व्यावसायिक गाड़ियों की अधिक संख्या के कारण वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।भैया दूज के अवसर पर अंब बस अड्डे पर भी यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं, जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान प्रमुख चौकों और मोड़ों पर तैनात रहे। पुलिस कर्मियों ने वाहनों को बारी-बारी से निकालकर यातायात सुचारु करने का प्रयास किया। हालांकि, तीन प्रमुख दिशाओं से लगातार पहुंच रहे वाहनों के कारण बार-बार जाम की स्थिति बनती रही। इससे लंबी दूरी के यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।स्थायी व्यवस्था की मांगस्थानीय लोगों और राहगीरों का कहना है कि त्योहारों के दौरान अंब चौक और ऊना शहर में जाम लगना आम बात हो गई है। अंब चौक कई प्रमुख जिलों और पड़ोसी राज्य पंजाब को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में त्योहारों के दौरान वाहनों की संख्या बढ़ने पर यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। लोगों ने प्रशासन से त्योहारों से पहले विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार करने और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने की मांग की है।समय-समय पर खुलवाया जामयातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों को जगह-जगह तैनात किया गया था। त्योहारी सीजन के चलते वाहनों की आवाजाही बढ़ने से बीच-बीच में जाम की स्थिति बनी, जिसे पुलिस ने समय-समय पर खुलवाकर यातायात बहाल किया। सचिन हिरेमठ, एसपी ऊना