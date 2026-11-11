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Una News: ट्रक खराब होने से गगरेट चौक पर लगा लंबा जाम

Thu, 12 Nov 2026 11:23 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 12 Nov 2026 11:23 AM IST
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Long traffic jam at Gagret Chowk due to a broken-down truck
गगरेट (ऊना)। गगरेट चौक में बुधवार को भरवाईं मार्ग पर एक ट्रक खराब होने से करीब ढाई घंटे तक जाम लगा रहा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे ट्रक के साथ बांधकर खराब ट्रक को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे बहाल हुआ। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि ट्रक हटवाकर यातायात सुचारु करवा दिया गया है। संवाद
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