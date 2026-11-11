Una News: ट्रक खराब होने से गगरेट चौक पर लगा लंबा जाम

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गगरेट (ऊना)। गगरेट चौक में बुधवार को भरवाईं मार्ग पर एक ट्रक खराब होने से करीब ढाई घंटे तक जाम लगा रहा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दूसरे ट्रक के साथ बांधकर खराब ट्रक को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे बहाल हुआ। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि ट्रक हटवाकर यातायात सुचारु करवा दिया गया है। संवाद