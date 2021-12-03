फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Two trailers stolen from Thanakalan and Bangana on the same day.

Una News: थानाकलां और बंगाणा से एक ही दिन दो ट्राले चोरी

Sat, 29 Aug 2026 12:28 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 29 Aug 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Two trailers stolen from Thanakalan and Bangana on the same day.
थानाकलां (ऊना)। थानाकलां और बंगाणा क्षेत्र में शुक्रवार तड़के दो ट्राले चोरी होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं और क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
विज्ञापन

थानाकलां के मझेड़ गांव से चोरी हुआ ट्राला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है जबकि बंगाणा से चोरी हुआ दूसरा ट्राला समूर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला। पुलिस ने जांच तेज कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं दोनों वारदातों के पीछे एक ही गिरोह का हाथ तो नहीं है। जानकारी के अनुसार मझेड़ गांव में रोजाना खड़ा किया जाने वाला ट्राला शुक्रवार सुबह करीब 4:28 बजे अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। चालक ने रात को वाहन को निर्धारित स्थान पर खड़ा किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुबह ट्राला मौके से गायब मिला तो चालक ने इसकी सूचना वाहन मालिक विनोद कुमार को दी। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें ट्राले को चोरी कर ले जाने की गतिविधि कैद हुई है। वाहन मालिक विनोद कुमार ने मामले की शिकायत पुलिस थाना में दर्ज करवाई है।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर संदिग्धों की पहचान और चोरी हुए वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
उधर बंगाणा क्षेत्र से भी शुक्रवार को एक ट्राला चोरी होने की सूचना सामने आई। चोरी हुआ वाहन बाद में समूर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलने के बाद मालिक ने मौके पर पहुंचकर ट्राला बरामद किया और उसे मरम्मत के लिए वर्कशॉप भेज दिया।

इस मामले में भी पुलिस को शिकायत दी गई है। दोनों मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अब घटनाओं के बीच संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है।
पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि जांच टीम सीसीटीवी फुटेज के अलावा क्षेत्र में आने-जाने वाले मार्गों और अन्य संभावित स्थानों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि चोरी हुए वाहनों या संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed