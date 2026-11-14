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Una News: अंब कॉलेज में छात्राओं को बताए निवेश के गुर

Sat, 14 Nov 2026 11:35 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 14 Nov 2026 11:35 PM IST
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Told the girl students about investment in Amb College
अंब (ऊना)। महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय अंब में आयोजित तीन दिवसीय फिनपावर वित्तीय साक्षरता कार्यशाला का शनिवार को समापन हो गया। राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) और मीरा एसेट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में छात्राओं को आर्थिक प्रबंधन, निवेश और बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई।
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समापन समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दर्शन कुमार ने की। कार्यशाला के दौरान विषय विशेषज्ञ नागेश और पल्लवी ने छात्राओं को बैंकिंग सेवाओं, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। विशेषज्ञों ने निवेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के साथ ही ऑनलाइन ठगी और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी साझा किए। छात्राओं को वित्तीय लेनदेन के दौरान सतर्कता बरतने और सोच-समझकर निवेश करने के लिए जागरूक किया गया।
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