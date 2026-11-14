Una News: चार महीने से टूटी नाली, सड़क किनारे जमा हो रहा गंदा पानी

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रामपुर में सड़क किनारे क्षतिग्रस्त नाली की स्थिति देखकर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नाली टूटने से पानी इधर-उधर फैल रहा है। सड़क के किनारों पर जमा पानी और कीचड़ के चलते आसपास गंदगी का माहौल बना हुआ है। चार महीने से बनी इस समस्या का अब तक समाधान नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।हाताल ऐसे हैं कि सड़क किनारे बनी नाली टूटी होने के कारण यहां बारिश के दौरान पानी जमा हो जाता है। जिसके कारण कई बार वाहन नाली में फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जिला मुख्यालय के पास ही ऐसे हालात हैं तो अन्य स्थानों पर स्थिति तो और भी बदहाल होगी।नाली काफी लंबे समय से खस्ताहाल है लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। आखिर जिम्मेदार विभाग इस समस्या को लेकर कब गंभीर होंगे।-अमोल शर्मा, स्थानीय निवासीसड़क किनारे नाली टूटने से पानी जमा हो रहा है। कई बार तो पानी इतना अधिक जमा हो जाता है कि सड़क और नाली का पता ही लग पाता है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। विभाग को जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए।- मणि, राहगीररामपुर में टूटी हुई नाली का मरम्मत कार्य जल्द करवा दिया जाएगा। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।-दुनी चंद, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग ऊना