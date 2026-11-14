Una News: जिले को जॉब ट्रेनिंग के आधार पर मिले 40 जेबीटी शिक्षक

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यह नियुक्ति पूरी तरह से जॉब ट्रेनी के आधार पर दी जा रही है, इसलिए उम्मीदवार को संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर (बीईईओ) के साथ एक न्यायिक पेपर पर बॉन्ड निष्पादित करना होगा। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और उम्मीदवार के बीच आवश्यक बॉन्ड निष्पादित होने के बाद ही जॉइनिंग रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी। जॉब ट्रेनिंग की अवधि शुरू में एक साल की होगी। एक साल पूरा होने के बाद उम्मीदवार को संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के साथ एक नया समझौता (एग्रीमेंट) करना होगा।उम्मीदवार का प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर इस ट्रेनिंग अवधि को हर साल आगे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीदवार की उम्र, शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित जेबीटी के लिए नवीनतम आरएंडपी नियमों के अनुसार होनी चाहिए। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि उम्मीदवार की शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं नवीनतम आरएंडपी नियमों के अनुरूप हों और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त की गई हों। उम्मीदवार के जॉइनिंग के समय, संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को इन योग्यताओं का सत्यापन (वेरिफिकेशन) करना होगा। यदि जॉइनिंग के समय कोई उम्मीदवार आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करता पाया जाता है तो इस मामले को तुरंत इस कार्यालय में वापस भेज दिया जाना चाहिए, साथ ही अपनी विशिष्ट टिप्पणियां और कारण भी बताने होंगे। इसके अलावा, यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार के पास संबंधित आरएंडपी नियमों के तहत निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं नहीं हैं, तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार को अस्थायी रूप से नॉन-सब-कैडर क्षेत्र में तैनात किया गया है, तो विभाग द्वारा आदेश दिए जाने पर उसे सब-कैडर क्षेत्र में सेवा देनी होगी। यदि उम्मीदवार को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार है तो उसे आठ दिनों के भीतर संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के पास अपनी जॉइनिंग देनी होगी और उपनिदेशक कार्यालय को भी सूचित करना होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर जॉइनिंग नहीं दी जाती है तो यह माना जाएगा कि उम्मीदवार नौकरी में शामिल होने का इच्छुक नहीं है और यह प्रस्ताव बिना किसी पूर्व सूचना के स्वतः ही रद्द हो जाएगा।