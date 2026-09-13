Una News: हरिद्वार-अंब अंदौरा ट्रेन 29 मिनट देरी से पहुंची

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ऊना। ऊना रेलवे स्टेशन पर रविवार को हरिद्वार-अंब अंदौरा ट्रेन निर्धारित समय से करीब 29 मिनट देरी से पहुंची। ट्रेन के ऊना पहुंचने का समय दोपहर 12:30 बजे निर्धारित है, जबकि ट्रेन करीब 12:59 बजे स्टेशन पहुंची। इससे यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में अतिरिक्त समय बिताना पड़ा। वहीं, दौलतपुर एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से करीब 12 मिनट देरी से ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेनों के निर्धारित समय से देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों को अपने आगे के सफर की योजना में भी बदलाव करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन के देरी से चलने की स्थिति में रेलवे की ओर से समय पर जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि स्टेशन पर यात्रियों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। संवाद