फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   The Brahmin and Kshatriya Mahasabhas extended their support to the protest against the UGC.

Una News: यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन को ब्राह्मण और क्षत्रिय महासभा ने दिया समर्थन

Wed, 23 Sep 2026 05:35 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 23 Sep 2026 05:35 PM IST
विज्ञापन
The Brahmin and Kshatriya Mahasabhas extended their support to the protest against the UGC.
अंब (ऊना)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े मुद्दों के खिलाफ 25 सितंबर को अंब स्थित आंबेडकर भवन में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्पर्श शर्मा ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने समाज के सभी लोगों से एकजुट होकर समय पर आंबेडकर भवन पहुंचने और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की है। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात सिंह ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए राजपूत और सवर्ण समाज के लोगों से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed