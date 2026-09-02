Una News: पंजीकरण फीस में चार गुना बढ़ोतरी पर प्रवक्ता संघ नाराज

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संघ पदाधिकारियों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस में इतनी अधिक बढ़ोतरी और 11वीं में दोबारा फीस वसूली का निर्णय विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालेगा। उन्होंने स्कूल शिक्षा बोर्ड से इस निर्णय पर पुनर्विचार कर फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अध्यापकों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवाएं दी हैं, लेकिन अभी तक उनका मानदेय जारी नहीं किया गया है।प्रवक्ता संघ ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की आवेदन तिथि बढ़ाने की भी मांग की। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। संघ ने प्रदेश में 100 नए सीबीएसई स्कूल बनाए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के लंबित डीए और पे-कमीशन एरियर का भी शीघ्र भुगतान करने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल के कर्मचारी डीए के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों से करीब 15 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं।इस अवसर पर एचपीएसएलए ऊना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार, यशपाल धीमान, हरोली ब्लॉक प्रधान संजीव कुमार, उपप्रधान राजीव कुमार, उपाध्यक्ष संदीप दीवान, नरेश कुमार, रवीश बग्गा, कमलजीत अन्य प्रवक्ता उपस्थित रहे।