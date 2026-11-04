Una News: तीन माह में दूसरी बार एक ही घर में चोरी की कोशिश

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चोरों ने ठठल स्थित घर के दरवाजे का ताला तोड़ा। उन्होंने घर में घुसने का प्रयास किया। हालांकि, इस बार घर मालिक पुराने मकान में जा चुके थे। घर में ज्यादा सामान मौजूद नहीं था। इसलिए चोरों को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। नुकसान भी ज्यादा नहीं हुआ। यदि कीमती सामान होता तो चोर एक बार फिर बड़ी वारदात कर सकते थे।पुरानी चोरी अनसुलझीकरीब तीन माह पहले इसी घर से कीमती गहने, नकदी और बच्चे की गुल्लक चोरी हुई थी। घर मालिकों ने तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस अभी तक इस चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। न चोरों का कोई सुराग मिला और न ही चोरी का सामान बरामद हुआ। पुरानी चोरी का मामला अनसुलझा होने के बावजूद चोरों ने दोबारा सेंधमारी की।ग्रामीणों में रोष और मांगताजा घटना का पता चलने पर घर मालिक ने इसकी सूचना पंचायत को दी। पंचायत प्रधान ने मौके का जायजा लेकर पुलिस को जानकारी दी। तीन माह के भीतर एक ही घर में दूसरी चोरी से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पुराने मामलों की जांच में तेजी लाने को कहा है। घर मालिकों ने तीन माह पहले हुई चोरी का जल्द खुलासा करने की मांग की है। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि चोरी के मामले की शिकायत मिली है और पुलिस जांच कर रही है।