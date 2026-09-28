फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Samar Dhillon won gold in the race

Una News: समर ढिल्लों ने दौड़ में स्वर्ण, आदर्श हीरा ने लंबी कूद में जीता रजत

Mon, 28 Sep 2026 11:02 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 28 Sep 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
Samar Dhillon won gold in the race
बड़ूही (ऊना)। राजकीय उच्च विद्यालय भैरा के दो विद्यार्थियों का चयन राज्यस्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ियों ने अंडर-14 जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों ने शारीरिक शिक्षक चमन लाल भाटिया के मार्गदर्शन में विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। इसमें समर ढिल्लों ने 600 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 400 मीटर दौड़ और ऊंची कूद में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं आदर्श हीरा ने लंबी कूद में रजत पदक जीता। इसके अलावा 400 मीटर रिले रेस में समर ढिल्लों, प्रांशु, आदर्श हीरा और विमल की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर समर ढिल्लों और आदर्श हीरा का चयन राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। विद्यालय की कार्यकारी मुख्याध्यापक सुमन देवी ने शारीरिक शिक्षक चमन लाल भाटिया के प्रयासों की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed