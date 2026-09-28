फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Embodying Bhagat Singh's ideals in life is the true tribute: Manju

भगत सिंह के विचारों को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि : मंजू

Mon, 28 Sep 2026 11:01 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 28 Sep 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Embodying Bhagat Singh's ideals in life is the true tribute: Manju
गगरेट (ऊना)। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर सोमवार को गगरेट में नगर पंचायत की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्किंग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू जसवाल सहित अन्य लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस, त्याग और देश के लिए दिए बलिदान को नमन किया।
विज्ञापन

मंजू जसवाल ने कहा कि भगत सिंह का जीवन युवाओं के लिए साहस, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा है। केवल जयंती पर उन्हें याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके विचारों को समझकर जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर किया, वह युवा पीढ़ी को अपने कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने का संदेश देती है।
विज्ञापन

उन्होंने युवाओं से भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा, समाजसेवा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में योगदान देने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed