फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Risk of accidents increases due to speeding oil tankers on the Una-Santoshgarh road.

Una News: ऊना-संतोषगढ़ सड़क पर तेज रफ्तार तेल टैंकरों से बढ़ा हादसे का खतरा

Sat, 29 Aug 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 29 Aug 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Risk of accidents increases due to speeding oil tankers on the Una-Santoshgarh road.
ऊना। ऊना-संतोषगढ़ सड़क पर नगड़ा गांव में तेज रफ्तार दौड़ते तेल टैंकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। गांव में सड़क के दोनों ओर आबादी है और इसी मार्ग से दिनभर तेल से भरे भारी-भरकम टैंकरों की आवाजाही होती रहती है। नगड़ा गांव में ऊना-संतोषगढ़ सड़क के किनारे स्कूल भी स्थित है। स्कूल आने-जाने वाले कई बच्चे इसी सड़क से पैदल होकर स्कूल तक पहुंचते हैं और छुट्टी के बाद वापस घर जाते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार तेल टैंकरों की आवाजाही से स्कूली बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में हैं।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों के अनुसार नगड़ा गांव से होकर गुजरने वाली ऊना-संतोषगढ़ सड़क पर दिनभर छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है। इनमें तेल टैंकरों की संख्या भी काफी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई तेल टैंकर चालक आबादी वाले हिस्से में भी तेज रफ्तार से चलते हैं।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नंगड़ा गांव में आबादी और स्कूल वाले हिस्से में तेल टैंकरों की रफ्तार पर विशेष निगरानी रखी जाए।
------
सुबह और दोपहर के समय जब बच्चों की सड़क पर आवाजाही अधिक रहती है, उस दौरान तेज रफ्तार तेल टैंकरों का गुजरना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल के आसपास तेल टैंकरों समेत सभी भारी वाहनों की गति नियंत्रित किया जाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-बीना कुमारी, स्थानीय निवासी

यदि समय रहते ऊना-संतोषगढ़ सड़क पर नगड़ा गांव के बीच तेज रफ्तार तेल टैंकरों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को लोगों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए।

-बलबीर सिंह, स्थानीय निवासी


ऊना-संतोषगढ़ सड़क पर तेल टैंकरों सहित अन्य बड़े वाहनों की ओवर स्पीड का मामला ध्यान में आया है। इसे लेकर क्षेत्र से संंबंधित पुलिस थाना की टीम को निर्देश दे दिए जाएंगे। तय सीमा से अधिक तेज चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-सचिन हिरेमठ, पुलिस अधीक्षक ऊना
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed