Una News: दो घंटे देरी से पहुंची रायपुर-हरियाणा-अंब अंदौरा ट्रेन

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इस ट्रेन का ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय सुबह 11:58 बजे है लेकिन देरी के चलते यह ट्रेन दोपहर बाद 2:06 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार-अंब अंदौरा ट्रेन भी निर्धारित समय से करीब 14 मिनट देरी से ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस ट्रेन का ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 12:30 बजे का है लेकिन यह ट्रेन 12:56 बजे ऊना पहुंची। इसके अलावा पंजाब-हिमाचल एक्सप्रेस भी करीब 14 मिनट देरी से स्टेशन पहुंची।देरी के साथ ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की मुश्किल और काफी बढ़ गई है। रेलवे विभाग ने मरम्मत कार्य के चलते ट्रेन संख्या 64516 नंगल डैम-अंबाला कैंट और 64517 अंबाला कैंट-नंगल डैम को 1 से 15 सितंबर तक रद्द रखा है। वहीं ऊना-दौलतपुर चौक से जुड़ी 74991 और 74992 सेवाएं भी 15 सितंबर तक रद्द कर दिया है।ट्रेनों के लेट और रद्द होने से रोजाना नौकरी, कारोबार और जरूरी काम के लिए चंडीगढ़, अंबाला और पंजाब की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। अचानक ट्रेन रद्द होने या घंटों देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों की आगे की यात्रा का पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है।