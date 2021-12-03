Una News: अंडर-19 प्रतियोगिता में आलू-प्याज तौलने वाली मशीन से हुआ खिलाड़ियों का भार चेक

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भार जांच के दौरान खिलाड़ी एक-एक कर मशीन पर खड़े हुए और उनका वजन दर्ज किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी और प्रशिक्षक मौके पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के लिए भार जांच खेल प्रतियोगिता की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि निर्धारित आयु एवं भार संबंधी नियमों के अनुसार खिलाड़ियों की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।इंदिरा मैदान में 25 सितंबर तक चल रही अंडर-19 प्रतियोगिता में हॉकी, कुश्ती और हैंडबाल सहित विभिन्न खेल मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, भार जांच के दौरान इस्तेमाल की गई मशीन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही।