Una News: पंजावर और अंबोटा ने फुटबाल में दर्ज की जीत

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फुटबाल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजावर ने शांति इंटरनेशनल स्कूल को 3-0 से शिकस्त दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंबोटा ने जेएस विजडम स्कूल को 2-0 से हराया।केसी पंडोगा और मुबारिकपुर के बीच मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, जिसमें केसी पंडोगा ने बाजी मारी। हैंडबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मवा सिंधियां ने थानाकलां स्कूल को 48-23 से पराजित किया।वीपीएस स्कूल ने लठियाणी स्कूल को 47-17 से हराया, जबकि बसदेहड़ा स्कूल ने नंगल जरियाला को 44-29 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की टीमें बेहतर प्रदर्शन के लिए मुकाबलों में उतर रही हैं।