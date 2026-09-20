Una News: पंजावर और अंबोटा ने फुटबाल में दर्ज की जीत
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 21 Sep 2026 10:18 AM IST
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पंडोगा (ऊना)। बीबीएनबी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र वर्ग खेल प्रतियोगिता में रविवार को फुटबाल और हैंडबाल के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने जीत के लिए मैदान में दमखम दिखाया।
फुटबाल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजावर ने शांति इंटरनेशनल स्कूल को 3-0 से शिकस्त दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंबोटा ने जेएस विजडम स्कूल को 2-0 से हराया।
केसी पंडोगा और मुबारिकपुर के बीच मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, जिसमें केसी पंडोगा ने बाजी मारी। हैंडबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मवा सिंधियां ने थानाकलां स्कूल को 48-23 से पराजित किया।
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वीपीएस स्कूल ने लठियाणी स्कूल को 47-17 से हराया, जबकि बसदेहड़ा स्कूल ने नंगल जरियाला को 44-29 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की टीमें बेहतर प्रदर्शन के लिए मुकाबलों में उतर रही हैं।
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फुटबाल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजावर ने शांति इंटरनेशनल स्कूल को 3-0 से शिकस्त दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंबोटा ने जेएस विजडम स्कूल को 2-0 से हराया।
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केसी पंडोगा और मुबारिकपुर के बीच मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, जिसमें केसी पंडोगा ने बाजी मारी। हैंडबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मवा सिंधियां ने थानाकलां स्कूल को 48-23 से पराजित किया।
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वीपीएस स्कूल ने लठियाणी स्कूल को 47-17 से हराया, जबकि बसदेहड़ा स्कूल ने नंगल जरियाला को 44-29 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की टीमें बेहतर प्रदर्शन के लिए मुकाबलों में उतर रही हैं।