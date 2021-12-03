फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Offerings worth over 92 lakh made at Maa Chintpurni Temple

Una News: मां चिंतपूर्णी मंदिर में चढ़ा 92 लाख से अधिक का चढ़ावा

Tue, 20 Oct 2026 12:30 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 20 Oct 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Offerings worth over 92 lakh made at Maa Chintpurni Temple
चिंतपूर्णी (ऊना)। शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में शारदीय नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालु दिल खोलकर चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। रविवार तक मंदिर न्यास को 92,06,403 रुपये नकद चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने विभिन्न विदेशी मुद्रा मां के चरणों में अर्पित की है।
विज्ञापन

मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की ओर से नकदी के साथ विदेशी मुद्रा भी चढ़ावे के रूप में दी गई है। इसमें 550 अमेरिकी डॉलर, 510 यूरो, 26 यूएई मुद्रा, 65 न्यूजीलैंड डॉलर, 80 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 425 कनाडाई डॉलर और 210 सऊदी रियाल शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed