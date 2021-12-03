Una News: रामलीला देखकर घर लौटा युवक सुबह लापता

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शिकायत के अनुसार, विशाल भारद्वाज 17 अक्तूबर की रात रामलीला देखने गया था। रात करीब 11:30 बजे वह घर लौट आया था। इसके बाद 18 अक्तूबर की सुबह परिजनों ने उसे घर पर नहीं पाया। हैरानी की बात यह है कि युवक का मोबाइल फोन और बाइक घर पर ही मिले हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि युवक की तलाश के लिए प्रयास जारी हैं।

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ऊना। ऊना जिले के चड़तगढ़ गांव में रामलीला देखकर घर लौटा युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। युवक की पहचान विशाल भारद्वाज के रूप में हुई है। उसके पिता सुरेश कुमार ने पुलिस थाना मैहतपुर में शिकायत देकर बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई है।