Una News: पंचायतों में नहीं बने लावारिस कुत्तों के आश्रय गृह, बढ़ रहा खतरा

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हर पंचायत में विशेषज्ञ दल गठित करने की मांगलावारिस कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेषज्ञ लोगों की जरूरत होती है, लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी भी समस्या है। इस कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए जनसहयोग जरूरी है। - डॉ. वीरेंद्र पटियाल, उप निदेशक पशुपालन विभाग ऊना