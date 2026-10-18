Una News: चिंतपूर्णी मंदिर में 20 हजार श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

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रविवार को पिछले दिनों के मुकाबले कम रही भीड़संवाद न्यूज एजेंसीचिंतपूर्णी (ऊना)। मां चिंतपूर्णी मंदिर में शारदीय नवरात्र के दौरान रविवार को 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। पिछले दिनों के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई, लेकिन मंदिर परिसर और बाजार में दिनभर भक्तों की आवाजाही बनी रही।सोमवार को अष्टमी पूजन के अवसर पर श्रद्धालु व्रत रखकर माता रानी की पूजा-अर्चना करेंगे। घरों में कन्या पूजन के बाद कई श्रद्धालु अपने व्रत का पारण करेंगे। अष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है।नवरात्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और बाजार में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा।कोटरविवार को 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया। श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। -संजीव प्रभाकर, मंदिर अधिकारी