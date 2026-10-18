Una News: धूप खिलते ही आलू के खेतों में बढ़ी किसानों की सक्रियता

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आलू की खेती में बीज, खाद, दवाइयों, सिंचाई और मजदूरी पर काफी खर्च होता है। ऐसे में फसल की समय पर देखभाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने के बाद किसान खाद डालने और सिंचाई में जुटे हैं। अच्छी पैदावार से खेती पर हुए खर्च की भरपाई करने में मदद मिलेगी। -मोहन सिंह, किसानआलू की फसल के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी जरूरी है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, इसलिए अच्छी पैदावार के साथ बाजार में उचित दाम मिलना भी जरूरी है। फसल की गुणवत्ता बेहतर रहने और अच्छे भाव मिलने से किसानों को आर्थिक लाभ हो सकता है। -बलवान सिंह,किसान