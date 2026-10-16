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Una News: मुनीश कुमार बने बंगाणा कॉलेज के पीटीए प्रधान

Fri, 16 Oct 2026 01:13 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 16 Oct 2026 01:13 AM IST
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Munish Kumar becomes PTA President of Bangana College
बंगाणा (ऊना)। राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में वीरवार को अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन किया गया। इसमें मुनीश कुमार को प्रधान तथा सीमा देवी को उपप्रधान चुना गया। कार्यकारिणी में डॉ. कुलदीप सिंह को सचिव, अनीता कुमारी को संयुक्त सचिव, कमलेश कुमारी को मुख्य सलाहकार तथा सोमा देवी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त संजय सोनी और अंजू देवी को सह-नामित सदस्य बनाया गया। अभिभावक वर्ग से राजन सोनी, सचिन शर्मा, तृप्ता देवी और ममता देवी को सदस्य बनाया गया। वहीं, शिक्षण स्टाफ की ओर से प्रो. नंद लाल, डॉ. रीना देवी और डॉ. किरण ठाकुर को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। प्राचार्य प्रो. रेखा शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि नई पीटीए कार्यकारिणी महाविद्यालय के विकास तथा विद्यार्थियों के हित में प्रभावी भूमिका निभाएगी। संवाद
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