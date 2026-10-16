Una News: ऊना में थमे बसों के पहिये, तीन लाख का नुकसान

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इससे ऊना डिपो को करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ। बंद के चलते सुबह आठ बजे के बाद पंजाब जाने वाले और पंजाब से होकर गुजरने वाले रूटों पर बसों का संचालन बंद करना पड़ा।एचआरटीसी से मिली जानकारी के अनुसार, ऊना डिपो की 40 बसें और अन्य डिपो की 35 बसें प्रभावित रहीं।बंद के कारण ऊना से अमृतसर, लुधियाना सहित पंजाब के अन्य शहरों के लिए बसें नहीं भेजी गईं। इसके अलावा ऊना से दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा की ओर जाने वाले कई रूटों पर भी सेवाएं बंद रहीं।प्रभावित रूटों में ऊहल-विकास नगर, ऊना-चंडीगढ़, ऊना-शिमला वाया एम्स, भद्रकाली-चंडीगढ़, चढियार-देहरादून, हरोली-दिल्ली और ऊना-बद्दी शामिल रहे। इन रूटों पर बसें नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।इसके अलावा देहरा, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर डिपो की दिल्ली, पंजाब जाने वाली बसें भी बंद रहीं। वहीं, ऊना से होशियारपुर और नंगल तक निगम की बसों की आवाजाही जारी रही। इन रूटों पर बस सेवाएं बंद नहीं की गईं। सुबह आठ बजे के बाद प्रभावित मार्गों पर संचालन रोकने से निगम की कई बसें निर्धारित रूटों पर नहीं जा सकीं।पंजाब बंद के चलते चंडीगढ़ जाने वाली सीटीयू की बसें वाया बद्दी होकर गईं। हालांकि इन बसों में बीच रास्ते के यात्रियों को नहीं बैठाया गया। इससे रोपड़, मोहाली सहित चंडीगढ़ रूट पर जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।