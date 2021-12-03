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Una News: गुरपलाह में बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर

Sat, 17 Oct 2026 01:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 17 Oct 2026 01:09 AM IST
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Motorcyclist hits woman in Gurpalah
टाहलीवाल (ऊना)। गुरपलाह बाजार में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से भाग गया। घायल महिला की शिकायत पर टाहलीवाल पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, कौशल्या देवी पत्नी राजीव महतो निवासी बीनलपुर, तहसील तेघरा, जिला बेगूसराय (बिहार), वर्तमान निवासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 15 अक्तूबर को वह गुरपलाह बाजार से सामान खरीदकर पैदल जा रही थी। शाम करीब 5:40 बजे गुरपलाह में पीछे से तेज रफ्तार से आए बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में महिला को चोटें आईं। आरोप है कि टक्कर मारने के बाद बाइक चालक मौके से भाग गया।
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पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि अज्ञात बाइक चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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