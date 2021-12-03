Una News: मेले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर स्वास्थ्य विभाग की नजर

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स्वास्थ्य विभाग की टीम में एमएचएस मोहनलाल सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। टीम ने लंगर संचालकों और खाद्य सामग्री विक्रेताओं को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। गोलगप्पे बेचने वालों को पानी और पूरी परोसते समय हाथों का सीधा संपर्क रोकने के लिए दस्ताने पहनना अनिवार्य किया गया है। गोलगप्पे के पानी में आरओ या उबला हुआ साफ पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है।इसके अलावा भोजन में बाल गिरने से रोकने के लिए सिर पर कैप पहनने और एप्रन का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।विभाग की टीम खाने-पीने की दुकानों और लंगरों में खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता पर नजर रख रही है, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो सके।