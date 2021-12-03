Una News: बाइक में छिपाकर रखा 1.66 ग्राम चिट्टा बरामद

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पुलिस विभाग से प्राप्त के अनुसार, 15 अक्तूबर की शाम पुलिस थाना हरोली की टीम मुख्य आरक्षी दविंद्र सिंह के नेतृत्व में गश्त पर थी। इस दौरान पालकवाह में एक बाइक की तलाशी ली गई, जिसमें छिपाकर रखा 1.66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। बाइक चालक की पहचान बहादुर सिंह निवासी वार्ड-8 पालकवाह और पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान राजिंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर दो पालकवाह के रूप में हुई है।डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि बरामद नशीले पदार्थ के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।