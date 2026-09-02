Una News: कुटलैहड़ पर्यटन टेंडर की शर्तों पर एमजी स्काई एडवैचर ने जताई आपत्ति

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गौरव गर्ग ने कहा कि वाटर और एयरो स्पोर्ट्स जैसी जोखिमपूर्ण गतिविधियों के लिए संबंधित क्षेत्र का तकनीकी एवं व्यावहारिक अनुभव जरूरी है। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स के अनुभव की अवधि घटाकर एक वर्ष किए जाने, एयरो स्पोर्ट्स एवं पैरामोटर के लिए हॉस्पिटैलिटी अनुभव को आधार बनाने तथा टर्नओवर की शर्त में बदलाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि अब 30 से 50 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों की शर्त रखने का औचित्य क्या है।उन्होंने बताया किएम जी स्काई एडवैचर कुटलैहड़ में करीब दो वर्ष तक वाटर स्पोर्ट्स का संचालन कर चुकी है और पूर्व प्रक्रिया में 53 लाख रुपये की बोली भी दी थी। कंपनी वर्तमान में हरियाणा में वाटर स्पोर्ट्स, उत्तर प्रदेश में एयरो स्पोर्ट्स और दिल्ली में क्रूज़ संचालन कर रही है।गौरव गर्ग ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी संस्था विशेष का विरोध करना नहीं, बल्कि पारदर्शी, निष्पक्ष और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली टेंडर प्रक्रिया की मांग करना है। उन्होंने शर्तों में किए गए बदलावों का आधार सार्वजनिक करने और टेंडर पर पुनर्विचार की मांग की है।