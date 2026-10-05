Una News: घर की चौखट तक पहुंचा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत

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ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में तेंदुए ने एक बछड़े को शिकार बनाया था। इसके अलावा कई पालतू कुत्तों पर भी तेंदुए के हमले और उन्हें शिकार बनाए जाने की बात सामने आ चुकी है। लगातार पशुओं के गायब होने और रिहायशी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों की चिंता बढ़ गई है।ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ अब जंगल तक सीमित नहीं रहा और आबादी के बीच पहुंच रहा है। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से तेंदुए की निगरानी बढ़ाने, पिंजरा लगाने और विशेषज्ञ टीम की मदद से उसे सुरक्षित पकड़ने की मांग की है। वार्ड पंच वंदना कुमारी, कल्याण सिंह, रमन, अजय, अक्षय और शुभम ठाकुर ने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।वन विभाग के बीट गार्ड अवतार सिंह ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेंदुए को पकड़ने के लिए जल्द पिंजरा लगाया जाएगा।