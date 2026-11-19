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जानकारी के अनुसार धर्मपाल वीरवार सुबह सब्जी मंडी के समीप स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वह बाइक लेकर पंप से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर आ रहे थे, उसी दौरान ऊना से गगरेट की ओर जा रही निजी बस की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर सदर थाना ऊना की पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे वाले स्थान पर बने कट को लेकर पहले भी कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है। कट के सामने शहर की एक बड़ी कॉलोनी के लिए रास्ता जाता है। ऐसे में सड़क पार करने और वाहनों के मुख्य मार्ग पर आने-जाने के दौरान अक्सर वाहनों की कतारें लग जाती हैं। उल्टी दिशा से आने वाले वाहनों के कारण भी यहां हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों ने इस स्थान पर यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने और कट की स्थिति की समीक्षा करने की मांग उठाई है।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है।