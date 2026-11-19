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सुनेहरा निवासी सीमा देवी ने वीरवार को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात को वह परिवार के साथ अपने नए मकान में सोई हुई थीं। सुबह जब वे पुराने मकान में पहुंचीं तो घर के सभी ताले कटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली थी और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर करीब दो लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 20 हजार रुपये की नकदी गायब मिली। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसपी ऊना अजय राणा ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

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ऊना। सदर थाना ऊना के तहत सुनेहरा गांव में बीते मंगलवार की देर रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। शातिर घर के ताले काटकर अंदर दाखिल हुए और अलमारी में रखे करीब दो लाख रुपये के गहने व 20 हजार रुपये की नकदी लेकर भाग गए। वारदात के समय परिवार के सदस्य नए मकान में सो रहे थे। चोरी का पता सुबह पुराने घर पहुंचने पर चला।