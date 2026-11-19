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शोध पत्रों की प्रस्तुति



सेमिनार के लिए कुल 290 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रथम दिवस 40 ऑफलाइन और 120 ऑनलाइन सहित कुल 160 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ. समिता शर्मा ने की। दूसरे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रो. पुनीत प्रेम कंवर ने की। शेष शोध पत्र दूसरे दिन प्रस्तुत किए जाएंगे। विज्ञापन









आयोजन का महत्व



दोनों सत्रों में देश-विदेश के शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। सेमिनार के शेष तकनीकी सत्र और समापन समारोह 20 नवंबर 2026 को आयोजित होंगे। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन ने राजकीय महाविद्यालय ऊना को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। यह मंच वैश्विक शैक्षणिक संवाद, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा। शोध पत्रों की प्रस्तुतिसेमिनार के लिए कुल 290 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रथम दिवस 40 ऑफलाइन और 120 ऑनलाइन सहित कुल 160 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ. समिता शर्मा ने की। दूसरे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रो. पुनीत प्रेम कंवर ने की। शेष शोध पत्र दूसरे दिन प्रस्तुत किए जाएंगे।आयोजन का महत्वदोनों सत्रों में देश-विदेश के शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। सेमिनार के शेष तकनीकी सत्र और समापन समारोह 20 नवंबर 2026 को आयोजित होंगे। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन ने राजकीय महाविद्यालय ऊना को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। यह मंच वैश्विक शैक्षणिक संवाद, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा।

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ऊना। राजकीय महाविद्यालय ऊना में अर्थशास्त्र विभाग ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रायोजन में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। उभरती प्रौद्योगिकियां, नवाचार और समावेशी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य शीर्षक पर सेमिनार में 11 देशों और भारत के 18 राज्यों से 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें 90 प्रतिभागी ऑफलाइन और 210 ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त ऊना इशांत जसवाल, प्राचार्य मीता शर्मा और सेमिनार संयोजक शाम बैंस ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य मीता शर्मा ने तकनीकी नवाचार को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सेमिनार संयोजक शाम बैंस ने संगोष्ठी के उद्देश्यों और रूपरेखा की जानकारी दी। इशांत जसवाल ने डिजिटल वित्तीय समावेशन, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता प्रो. जयंती दत्ता ने गरीबी मापन, सामाजिक असमानता और तकनीकी नैतिकता पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने उच्च शिक्षा की सामाजिक जिम्मेदारी और भारतीय ज्ञान परंपरा के चार सूत्रों को अपनाने का आह्वान किया। मलयेशिया से डॉ. शैदाह जुसोह और अमेरिका से प्रो. सुवायन डे ने ऑनलाइन माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार और वैश्विक आर्थिक परिवर्तन पर अपने विचार साझा किए।