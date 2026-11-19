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बड़ूही (ऊना)। उपमंडल अंब के भैरा में पुलिस ने एक व्यक्ति से देसी शराब की 11 बोतलें जब्त की हैं। पुलिस के अनुसार 18 नवंबर को उपनिरीक्षक अतुल कुमार टीम के साथ धुसाड़ा क्षेत्र में गश्त के लिए निकले थे। शाम करीब साढ़े छह बजे जब टीम भैरा में अंब-ऊना राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मौजूद थी तो भैरा बाजार की तरफ से एक व्यक्ति कंधे पर सफेद बैग उठाकर आता दिखाई दिया। संदेह होने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर पूछताछ की। व्यक्ति की पहचान राजकुमार पुत्र जयचंद निवासी वार्ड-7, भैरा के रूप में हुई। पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें देसी शराब बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले की जांच जारी है।