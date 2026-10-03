Una News: कंपनी में चार पदों के लिए साक्षात्कार सात को
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
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ऊना। औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर जयचंद स्थित इम्यूनैटिक लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार का अवसर है। कंपनी में मेंटेनेंस ऑफिसर के दो, क्वालिटी इश्योरेंस और ट्रेनी ऑफिसर के एक-एक पद के लिए सात अक्तूबर को जिला रोजगार कार्यालय ऊना में कैंपस इंटरव्यू होगा। इच्छुक अभ्यर्थी सुबह 10:30 बजे साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।
जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि मेंटेनेंस ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में योग्यता के साथ पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 25 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। क्वालिटी इश्योरेंस पद के लिए बीएससी, एमएससी लाइफ साइंस, बीफार्मा या डीफार्मा योग्यता निर्धारित की गई है। इस पद पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ट्रेनी ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की योग्यता मांगी गई है और चयनित अभ्यर्थी को 18 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
साक्षात्कार में आने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो समेत आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और छायाप्रति साथ लानी होगी। भर्ती संबंधी जानकारी के लिए 9625756343 पर संपर्क किया जा सकता है।
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जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि मेंटेनेंस ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में योग्यता के साथ पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक है। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 25 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। क्वालिटी इश्योरेंस पद के लिए बीएससी, एमएससी लाइफ साइंस, बीफार्मा या डीफार्मा योग्यता निर्धारित की गई है। इस पद पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ट्रेनी ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की योग्यता मांगी गई है और चयनित अभ्यर्थी को 18 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
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साक्षात्कार में आने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो समेत आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और छायाप्रति साथ लानी होगी। भर्ती संबंधी जानकारी के लिए 9625756343 पर संपर्क किया जा सकता है।
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