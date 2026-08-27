Una News: जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए किया प्रेरित

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लठियाणी (ऊना)। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लठियाणी में वेद प्रचार सप्ताह एवं श्रावणी पर्व 22 अगस्त से 27 अगस्त तक उत्साह के साथ मनाया गया। वेद प्रचार सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थियों ने वैदिक और संस्कृत प्रश्नोत्तरी, श्लोक गायन प्रतियोगिता, भजन-कीर्तन एवं वैदिक हवन आदि में भाग लिया। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर एक जिम्मेदार, संस्कारी एवं आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण की रक्षा, स्वच्छता बनाए रखने एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का संकल्प लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य वरुण शर्मा ने कहा कि वेद प्रचार सप्ताह एवं श्रावणी पर्व जैसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें जीवन के उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं।