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सुबह स्कूल और कार्यालय जाने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शाम ढलते ही ठंड का असर बढ़ जाता है। ऐसे में लोग अब स्वेटर, जैकेट और अन्य गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। हालांकि दिन के समय धूप के कारण तापमान में गर्माहट बनी हुई है। मौसम के इस बदलाव का असर दिनचर्या पर भी दिखने लगा है। विज्ञापन

मौसम विभाग ऊना के समन्वयक विनोद कुमार के अनुसार सुबह और शाम के समय तापमान कम रहने से ठंड बढ़ रही है। सुबह स्कूल और कार्यालय जाने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शाम ढलते ही ठंड का असर बढ़ जाता है। ऐसे में लोग अब स्वेटर, जैकेट और अन्य गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। हालांकि दिन के समय धूप के कारण तापमान में गर्माहट बनी हुई है। मौसम के इस बदलाव का असर दिनचर्या पर भी दिखने लगा है।मौसम विभाग ऊना के समन्वयक विनोद कुमार के अनुसार सुबह और शाम के समय तापमान कम रहने से ठंड बढ़ रही है।

ऊना। जिले में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है। इस दौरान सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने लगी है। रात के तापमान में गिरावट के चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सोमवार रात न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री रहा। इस तरह दिन और रात के तापमान में करीब 20 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया।