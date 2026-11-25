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घटना सामने आने के बाद गोवंश प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने कड़ा रोष जताया। टकारला के गोवंश प्रेमी ठाकुर निर्मल सिंह ने इस घटना की निंदा की। भाजपा गो सेवा प्रमुख संजीव बजरंगी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। विज्ञापन



डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने गोवंश के कटे हुए सिर को कब्जे में ले लिया है। पशु चिकित्सा विभाग की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना सामने आने के बाद गोवंश प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने कड़ा रोष जताया। टकारला के गोवंश प्रेमी ठाकुर निर्मल सिंह ने इस घटना की निंदा की। भाजपा गो सेवा प्रमुख संजीव बजरंगी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने गोवंश के कटे हुए सिर को कब्जे में ले लिया है। पशु चिकित्सा विभाग की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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बड़ूही (ऊना)। उपमंडल अंब की ग्राम पंचायत टकारला में वीरवार सुबह हड़कंप मच गया। कुएं के पास बनी एक डिकी में नवजात गोवंश का सिर धड़ से अलग कटा हुआ मिला। इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला। एक महिला को कुएं के पास कुत्ते के लगातार भौंकने पर शक हुआ। उसने पास की डिकी में नवजात गोवंश का कटा हुआ सिर देखा। महिला ने तुरंत पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। थाना प्रभारी अंब विपिन शर्मा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने भी घटनास्थल का दौरा कर मामले की जानकारी ली। पशु चिकित्सा विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी भी जांच के लिए मौके पर भेजी गई। पुलिस ने कटे हुए सिर को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।